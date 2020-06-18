WENTEX Alicia 100％天絲™雙人床包組，特價6800元。（日比家族提供）

CALVIN KLEIN原裝進口Sandstorm Flora純棉雙人雙人床包組，定價16萬800元，特價1萬4280元，贈超細纖維夏被1件、超細纖維枕一對。（日比家族提供）

10／10HOPE枕頭噴霧新品上市，擁抱療癒氣息怡然入夢。（10／10HOPE提供）

迎接夏季，寢具業者相繼推出新品，尤以涼爽的天絲纖維寢具最受歡迎，銷售數字比冬天明顯成長，純棉依然是寢具市場大宗，不管是純棉或是天絲寢具在清潔保養上來說，都要做到勤於換洗、減少摩擦、不能浸泡等關鍵清潔指南。

因應疫情，清潔特別受到矚目，特別專訪日比家族公關張馨方清潔tips，她表示，勤於換洗7到10天就要換洗，不要超過14天，因為床包吸收了人體汗水後，長久使用下來會發現寢具的局部與其他地方顏色不太一樣，那都是長久所累積的汗水加上摩擦所產生的汗漬、汙垢，如果有灰塵、皮屑等累積在織品上，加上我們睡覺時身體的摩擦，也會容易導致毛球產生。

台灣氣候潮濕炎熱容易孳生塵蟎，同時也是最常見的過敏原，塵蟎從卵成長至成蟲需3到4週的時間，兩周以內換洗寢具可避免塵蟎過度增生數量，夏季因為頭頸部流汗容易累積在枕頭上，骯髒的枕頭套與臉部肌膚摩擦，有可能導致粉刺或痘痘的產生，或是產生肌膚敏感，建議枕頭套可以每周換洗。

減少摩擦就能降低產生毛球的機率，不要與衣物混洗，枕頭套、被套可反過來清洗，如有大型洗衣網可裝入洗衣網中保護，也要避免浸泡，因為長時間浸泡有可能導致印花的染料暈染，寢具要除螨可以在每次拆下換洗寢具時，鋪在床上時先用一般熨斗燙過，天絲需用低溫模式，60度以上就能殺死塵蟎，再用吸塵器將塵蟎的屍體、排泄物等等吸除，如此一來清洗寢具時就不需要利用浸泡方式除螨，換上乾淨的寢具時，也可以再利用熨斗加上吸塵器，就能降低並減少塵蟎數量，另外，張馨方也叮嚀，天絲纖維寢具不要使用柔軟精，會破壞天絲纖維，導致布料結構毀壞，產生破裂或毛球。

CALVIN KLEIN推出「夏日床包潔淨計畫」即日起至7月31日前，加入CALVIN KLEIN [email protected]好友，即享有床包500折抵金。