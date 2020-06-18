炎炎夏日將近，又悶又熱的天氣令人難以忍受，才剛出門步行短短幾公尺，就會在心中開始吶喊：還我電風扇！我要移動式的冷氣！為什麼社群上的名人不但不飆汗，休閒、上班…等各個場合都能維持時尚造型呢？想與黃子佼、任容萱及夏和熙等知名藝人，穿上同款既消暑又時髦的鞋款，就趕緊跟著台灣環保針織鞋新興品牌inooknit一窺名人夏日的購鞋指南吧！

夏日購鞋指南 Step1：抗UV

膠原蛋白親膚紗鞋款，內裡是由回收食材廢棄物魚鱗改質而製的UMORFIL® T紗線，其中的海洋膠原蛋白胜肽胺基酸與紡織素材結合後，含水率為一般紗線的二至三倍達到親膚、防靜電、抗UV的效果。

夏日購鞋指南 Step2：透氣

inooknit打造輕鬆愜意的度假風，全系列採用高彈紗，透過針織技法達到捻紗鏤空效果，搭配清新亮麗的色彩，套上即可出門，不穿襪子也不覺得悶熱，舒適程度就像踩在柔軟的白沙上，清澈碧藍的海邊悠閒地散步。

夏日購鞋指南 Step3：輕巧

inooknit秉持低環境衝擊的時尚精神，以先進的數位針織技術打造兼具環保與輕巧、高舒適度的針織鞋，相當適合在都市裡穿，也是辦公的穿搭好選擇。inooknit絕對是這個夏天最舒適、消暑的鞋款選擇！