日本時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）很榮幸宣布薇洛・史密斯（Willow Smith）為品牌全球代言人，以新生代的活力演繹秋冬時尚。在這次的形象照裡，薇洛・史密斯創造了一個全新的鬼塚虎時尚，她與品牌的當代設計深有感觸，但同時也帶出傳統與創新的結合，全然展現其個人風格。

鬼塚虎2020秋冬新品融匯了普普藝術、時尚、運動服飾，以繽紛的拼接色彩和異材質結合的設計帶來嶄新的時尚面貌。「意識到當今世界正在發生的變化，我們關懷環境、並照顧地球生態。」鬼塚虎創意總監Andrea Pompilio如此表示，他也參與本次代言形象照的設計。「這組照片展現出薇洛不加矯飾的自然之美，傳遞著新世代女孩的堅毅、以及她對地球環境的深愛。」

鬼塚虎宣布薇洛史密斯登品牌全球代言人（圖／品牌提供）

鬼塚虎總部宣傳團隊表示：「薇洛・史密斯深富人文關懷，並有出色的創造力，她跨越了千禧世代與Z世代的界線。2020年，人們邁向更加創新的紀元，而作為品牌，我們非常高興能與擁有個人風格和關愛社會的新生代合作，與她一同將正面訊息分享和傳遞予世界。」薇洛・史密斯說道：「我立刻與鬼塚虎的願景產生共鳴，我很開心能與品牌一起創造活力，並為世界帶來正面積極的影響，我非常期待鬼塚虎的未來。」

鬼塚虎宣布薇洛史密斯登品牌全球代言人（圖／品牌提供）