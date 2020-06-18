全聯換購常是網路熱門話題，明（19日）起至8月13日集合網紅力推的日本BRUNO 4款小家電與4款配件，強打獨家的「電子多功能壓力鍋」，可燉、煮，適合3至4人，最低扣300福利點，或集滿生鮮、咖啡積分，可用市價34折起換購。

全聯獨家BRUNO電子多功能壓力鍋，內鍋容量1.5升，適合3至4人，1000福利點+2290元、300福利點+2590元、10生鮮積分+2290元或任10杯OFF COFFEE+2290元換購。（全聯提供）

根據全聯全聯協理劉鴻徵分析，1年2檔集印花活動吸引婆婆、媽媽；2014年至今1年6至8檔的點數換購，則鎖定3、40歲的上班族喜愛的美型、個性的生活用品，尤其熱愛時尚、實用兼具的小家電，每檔約可創造5000萬元業績。

全聯BRUNO多功能電烤盤，限量1萬件，1000福利點+1950元、300福利點+2250元、10生鮮積分+1950元，或任10杯OFF COFFEE+1950元換購。（全聯提供）

有鑑於去年6月BRUNO、今年2月TOFFY 2個日系品牌小家電受歡迎，再以「餐桌上の遊樂園」為主題，讓BRUNO強勢回歸，換購價平均較日本售價便宜2成，預估可帶動業績成長1成。

全聯BRUNO輕鬆扣陶瓷保鮮碗2入組，1000福利點+429元、300福利點+579元、5生鮮積分+429元，或任5杯OFF COFFEE+429元換購。（全聯提供）

這次商品除了獨家的「電子多功能壓力鍋」，首推日本熱銷破200萬台的明星商品「多功能電烤盤」，去年3天兌畢、換走1萬多台，這回附有平盤與6格式2種料理盤，可煎蛋、做米漢堡或鬆餅等；還有熱銷新品「上掀式蒸氣循環烤箱」、高人氣的「手持式四件組攪拌棒」。4款簡約設計的配件，有可防潮的「玻璃珪璪土儲物罐」，與「輕鬆扣陶瓷保鮮碗2入組」、「料理深鍋」、「附蓋不鏽鋼杯」。