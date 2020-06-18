百達翡麗 (Patek Philippe)熱門表款超搶手，等貨名單落落長，為此百達翡麗在日內瓦的Plan-les-Ouates增建全新生產大樓，多少可以紓解缺貨的壓力，為歡慶品牌走進另一個里程碑，特此發行一款Calatrava精鋼限量表，肯定又會被搶購一空，很快又會缺貨了。

百達翡麗在公司歷史重要時刻，都會推出限量紀念腕表，如1997年慶祝Plan-les- Ouates製表工坊開幕推出編號5500 Pagoda腕表和編號5029三問表，多年後皆在拍賣會上創下高價。

Plan-les- Ouates增建新廠歷經5年完工，為了恭逢盛會，百達翡麗特別打造一款Calatrava編號6007A-001新款精鋼限量表，表殼與拱面表環以精鋼製造，精鋼款在百達翡麗難得一見，自然成為鐘表玩家鎖定收藏的目標，全球限量1000只，售價86萬2000元。