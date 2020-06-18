法國時尚品牌Sandro Homme以質感和設計著稱，向來是男神的愛牌，彭于晏、劉德華、郭富城、趙又廷等男星紛紛以獨特風格詮釋Sandro Homme男裝的法式品味，引領風騷，如今Sandro Homme全台首家專賣店即起進駐微風信義店，即將在台掀起一波法式美學的男裝浪潮。

Sandro Homme男裝以質感與品味著稱。（Sandro Homme提供）

Sandro是Evelyne Chetrite及丈夫Didier Chetrite於1984年創立的服飾品牌，標榜「可負擔的時尚」，藉此與大量生產但毫無特色的快時尚相抗衡，迅速在時尚圈掀起熱潮。2008年，Sandro Homme男裝正式上市，同樣以俐落剪裁和清新的設計風格深受時尚男士的喜愛，目前男裝由第二代Ilan Chetrite接手擔任藝術總監，秉持「為男士打造衣櫥裡的必備單品」的設計理念，風格簡約且百搭，如今Sandro Homme專賣店已遍佈全球四十一個城市，台北即是其一。

Sandro Homme秋冬男裝充滿異國風情，印花洗色丹寧外套的設計靈感源自摩洛哥的拼貼磚牆。（Sandro Homme提供）

即起正式進駐台北微風信義店三樓的Sandro Homme全台首家專賣店，以標誌性洞石打造入牆的陳列架及配飾陳列櫃，低調脫俗的佈置充滿法式品味，柔和牆色與木地板、傢俱和諧融合，打造含蓄優雅的品味空間，與陳列架上的Sandro Homme男裝服飾完美呼應，彼此襯托。

Sandro Homme男裝兼容復古與新意，並以精湛剪裁勾勒男士時尚輪廓。（Sandro Homme提供）

Sandro Homme主張時尚不是嘩眾取寵，而是要從細節和質感中細細品味，不論是日常休閒裝扮或是出席正式場合的西裝，無不講究細節，且以精湛的剪裁工藝勾勒男裝特有的魅力輪廓，展現男士優雅不造作的時尚風情。

即起登場的Sandro Homme男裝充滿復古風情，設計靈感源自昔日藝文才子遊走摩洛哥丹吉爾時的心情，不論是美國作曲家Paul Bowles的從容優雅，或是美國詩人Jack Kerouac的狂野不羈，賦予復古時尚全新的創意，如經典花呢外套混搭仿舊的牛仔褲，放大經典威爾斯格紋及千鳥格圖案等，都讓人有意外的驚喜。