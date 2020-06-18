據調查，今年上半年有許多社福團體在疫情衝擊下，善款銳減3成以上，全家便利商店攜手勝利基金會，繼成功建構身障便利商店自給自足經營模式後，雙方宣佈深化合作，推出全新公益社企夥伴店。

首間社企夥伴店-全家木興店，已於6月初正式開店，該店除提供社區弱勢居民工作機會外，也將成為社區聚會重要據點，打造自給自足的社區公益經濟圈。

社企業夥伴店的經營模式為，將勝利基金會零錢捐善款與創投概念相互結合，推出社會企業首見的育成基金預借制度，進而成為社福團體籌組便利商店經費來源之一，爾後社企夥伴店將再以每月盈餘分期攤還。同時，全家與勝利基金會也將協助訓練店舖員工，傳承經營便利商店心法，降低社福團體成為社會企業的經營門檻。

全家指出，9年來已與勝利基金會合作設立6家身心障礙團隊便利商店，也是全台唯一進駐社會住宅的便利商店。該公益店型業績每年皆維持1至2成的成長，凸顯身心障礙者運營與服務能力與一般店無異。