新冠疫情趨緩，台灣邁入「後疫情時代」，為了振興烘焙伴手禮產業，台北市糕餅商業同業公會舉辦「後疫情時代的消費趨勢探討」研討會，邀請全台烘焙糕餅、伴手禮業者參與，共同商討烘焙大未來。

其中，中華民國糕餅同業公會全國聯合會理事長周子良表示，新冠疫情期間對麵包店影響還算較小，疫情期間業績大約掉了3～4成，但有些專門以觀光客為主的伴手禮業者，甚至業績掉到只剩1～2成，因為外國觀光客不進來，國內旅遊也跟著萎縮。周子良希望政府在推展國旅時，也能加強烘焙伴手禮的市場開拓；並能開發更多外銷通路，以協助業者打國際戰；周子良也鼓勵業者，要超前部署「數位轉型」，才能迎接新的市場消費型態。

新北市糕餅商業同業公會理事長黃正傳表示，疫情期間，公會捐贈大批伴手禮、糕餅、麻糬，向新北市1133家藥局、逾2000名藥事人員表達感謝，建立烘焙業溫暖形象。黃正傳以自家「黃源興餅店」為例，官網推宅配服務，也與伴手禮平台、電商平台合作，開發新客源，才能有活路。

台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓，以自家「阿默蛋糕」為例，疫情期間線上業績雖提升，但線下業績減少，要因應調整商品設計與轉型，鼓勵產業可以跨界合作，透過品牌聯名與產品開發合作，創造議題聲量。

台北市糕餅商業同業公會名譽理事長高垂琮則認為，疫情讓「宅經濟」更夯，帶動外送、宅配的市場成長，像飯店餐飲業推出冷凍調理包方便在家烹煮，烘焙業其實也可以思考「烘焙宅商機」；並以自家「法蘭司烘焙」的維也納牛奶麵包為例，因為麵包可冷凍，保存期更長，讓疫情期間這款麵包在團購平台上大熱銷。

烘焙同業也凝聚成立「伴手禮國家隊」的共識，不論是國內的聯合行銷，或海外市場的拓展，都將有更多的合作。烘焙伴手禮產業將聚焦數位行銷、品牌經營、產品研發，由公會來組織與協助店家，與政府聯手出擊打國際盃。