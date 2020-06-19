金晨是大陸演員，身高171公分的他，體重總維持在48、49公斤，他曾在節目上分享自己曾經胖過，在沒工作的時候又遇到失戀，一口氣胖了10公斤，後來為了讓自己振作而努力減肥，一口氣把發胖的10公斤減掉，現在也努力維持著纖細體態。來看看他是如何減肥和避免復胖的吧！

▍1.自製蔬果汁

金晨在個人小紅書帳號分享，平常會自己打蔬果汁當代餐來喝，習慣每天用自製的蔬果汁當早餐，如果減肥時甚至會拿這個蔬果汁代替三餐。蔬果汁的材料都很常見，用芹菜、香蕉、苦瓜、黃瓜、青椒、蘋果，加入350cc的水，用食物調理機打10秒就停止，金晨覺得喝完非常有飽足感，又能幫助身體代謝，可看出減肥時的他對飲食很節制。

在 Instagram 查看這則貼文 iQIYI（@iqiyiofficial）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 21 日 上午 7:42 張貼

▍2.用代餐控制飲食熱量

若是忙於排練和拍攝的時期，金晨較沒有時間幫自己做蔬果汁，就會請助理買代餐來吃，尤其是泡成飲料的代餐更是他的最愛，因為拍戲沒時間吃飯、又不想變胖的時候，他覺得代餐很可以「頂餓」，喝完後4、5小時都不會餓，代餐的熱量也很低，就算拍戲時沒時間運動，他也因為嚴格控制熱量而獲得讓人羨慕的「螞蟻腰」！

在 Instagram 查看這則貼文 Hannah 陈氏姮（@artist.stronger）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 3 日 上午 3:18 張貼

▍3.維持運動習慣

平時金晨也有運動習慣，運動方式包含他擅長的舞蹈和有氧運動，他也曾在個人社群帳號曬出自己使用「健身球」的照片，沒工作時他每天會運動一個小時，也是他維持身材的重要方式。

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