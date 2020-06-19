夏天到來，許多人也開始展開了減肥計劃，容祖兒特別分享了自己自製減肥代餐，看起來太好喝了，讓人根本沒有減肥的痛苦感！

容祖兒是台灣人很熟悉的香港藝人，官方資料顯示他的身高164公分，體重維持在47公斤，身材纖細的他近日在個人小紅書帳號分享自己自製的減肥飲品，粉紅色的奶昔看起來實在完全沒有「減肥感」，一堆網友直呼「看起來好好喝」！

在 Instagram 查看這則貼文 Joey Yung 容祖兒（@yungchoyee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 30 日 上午 8:22 張貼

容祖兒表示，天氣越來越熱，很多人會沒胃口、不想吃東西，但身體又需要攝取營養，所以想分享一個適合夏天、在減肥時期喝的「高顏值代餐飲品」！只需要在果汁機中放入草莓、香蕉、牛奶打成汁，3分鐘就能完成一杯好看又能帶來飽足感的代餐，他表示自己喝完都能有元氣滿滿的感覺。

容祖兒分享減肥代餐做法，只要3分鐘就能完成。（圖／小紅書@容祖兒）

這款飲品光想像起來就超好喝，網友紛紛留言「看起來好好喝的樣子」、「好像很好喝」、「好美味的樣子」，實在讓人感受不到這是個減肥代餐，夏天想控制身材的人不妨試試看吧！

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