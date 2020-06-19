PUMA重磅迎來今夏最超凡的時尚藝術新作PUMA KYRON，由全新品牌女力大使、當紅國際名模溫妮•哈洛 (Winnie Harlow) 獨挑大樑，賦予 PUMA Kyron 高端運動時尚新定位。

Winnie Harlow 勇敢擁抱她與生俱來的獨特魅力，挾帶強大自信氣場，快速在國際時尚圈竄紅，她徹底顛覆世俗認定的美麗框架，將自己視為上帝最瑰麗的藝術創作，由內而外的自信光芒更引領著新世代重新定義對「完美」價值觀更多元、深切的體認。Winnie Harlow 獨具的時尚叛逆者之姿，無疑是 PUMA Kyron 最真切的呈現，推翻普世價值對時尚藝術的既定思維、上帝之手最瑰麗的獨美創作，全新PUMA KYRON 徹底改寫高端運動時尚新篇章。

來自加拿大的 Winnie Harlow 在著名選秀節目《超級名模生死鬥》(America's Next Top Model）中一戰成名，躍升成為各大國際精品品牌爭相邀約的時尚圈新寵，儘管先天白斑症讓她的成長之路備受異樣眼光，Winnie Harlow 以勇敢、自信的正向信念看待自己與眾不同的獨特美麗，在社群軟體 Instagram 上累積將近八百萬追蹤者，更獲選為 BBC 全球百大女性之一，Winnie Harlow 集結自信、美麗、與叛逆於一身，以強大的內在能量粉碎世俗傳統的價值框架，深以為傲自己最瑰麗唯一的美麗。

Winnie Harlow 無疑是 PUMA 女力主張的最佳詮釋，而 PUMA Kyron 更是 Winnie Harlow 最真切的呈現，不甩當代時尚鎂光燈的普世準則，PUMA Kyron 徹底擺脫鞋履設計拘束，盡情展現工藝創作者內心最嚮往的美麗新界，刻劃最令人過目不忘的藝術之作。全新 PUMA Kyron 散發時尚叛逆者最無畏強大的能量，工藝巧手運用冷冽的靛藍與銀白交錯皮革鞋身，在漸進式橡膠包覆的鞋前側大膽刻劃出宛若挑戰傳統價值的乖戾刻痕，輕量 EVA 中底搭配柔軟舒適 PU 鞋墊，彷彿在前衛冷峻的時尚舞台下綻放最真切柔軟的瑰麗花芽。

PUMA KYRON首發限量新色建議售價NT3,580元。（圖／品牌提供）

超級名模 Winnie Harlow 獨鍾的時尚藝術瑰麗新作，全新 PUMA KYRON 集結自信、美麗、與叛逆於一身，首發限量雙新色 6月16日起正式登台發售，建議售價NT3,580元。

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