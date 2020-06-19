Aesop產品包含身體清潔、保養、香水等，因為木質調療癒香味在台灣累積一票鐵粉，今年夏天推出新品「苦橙香檸身體潔膚露」，讓今年夏天的沐浴時光更清爽放鬆！

Aesop苦橙香檸身體潔膚露是一款性質溫和的低泡沫凝露，適合所有膚質，可以於日常沐浴使用亦或是用作清潔雙手。苦橙香檸身體潔膚露帶有Aesop獨特的柑橘調香氣同時散發淡淡檸香，淨化肌膚的同時其香氣也能放鬆身心。配方選用多款可淨化肌膚的植物萃取精油，包括苦橙、茉莉、檸檬皮與葡萄柚皮，期待為您的沐浴儀式帶來更舒心的體驗。

Aesop苦橙香檸身體潔膚露7月6日起於Aesop概念店、百貨專櫃、官方網站販售。（圖／邱映慈攝影）

品牌公關特別推薦夏天除了使用苦橙香檸身體潔膚露沐浴，還可搭配柑橘系列產品使用，夏天沐浴後同樣不能忽略身體保養，可使用橙香身體乳霜讓肌膚維持保溼度，不會因長期待在冷氣房而乾燥發癢。想保養身體肌膚又怕黏膩，可以使用苦橙甦活身體凝膠混合柑橘香調的精油「屏息以待」，就能擁有清爽的使用感受，又有足夠的保溼力。

夏天想要身體保養又怕油膩的人，可以用苦橙甦活身體凝膠混合柑橘香調的精油「屏息以待」塗抹身體肌膚，預防身體因長時間吹冷氣而乾癢。（圖／邱映慈攝影）

苦橙香檸身體潔膚露盛裝在可回收材質rPET的琥珀色瓶，分為兩種容量：500mL版提供壓頭式和旋蓋式兩種選擇，而新推出的100mL尺寸，特別適合出差、旅行或運動時攜帶。

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