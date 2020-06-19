美女很多，但絕世美人萬裡挑一，而處女座、射手座和水瓶座的女生最盛產絕世美人。不要盯著他們的眼睛看，小心多看幾眼就再也走不出去了，你會深深陷入他們的美貌中，無法自拔！

▍1.處女座

處女座小姐姐的氣質比較內斂，他的美貌沒有攻擊性，也許不會一眼令人驚艷，但他的辨識度卻非常高，不僅皮相美，骨相更美，在千篇一律的網紅臉中，堪稱一股清流。尤其和很多美女在一起時，處女座總能脫穎而出，在處女座的身上有一種慵懶的氣質，讓人想一探究竟。

▍2.射手座

射手座的女生像小太陽一樣，充滿生機和活力，讓人一見難忘，雖然他向來以人格魅力服人，但也確實可以靠臉吃飯，他的可塑性很強，可甜可鹽，可萌可媚，很多男生都在射手女身上找到初戀一般清新的感覺，射手女的顏值沒有上限，一直都在進化，歲月也拿他沒辦法！

▍3.水瓶座

水瓶座的美有比較強的攻擊性，容易讓人產生「只可遠觀不敢褻瀆」的心態，他本人比照片好看，跟水瓶座走在一起心理壓力有點大，因為很容易在氣場上被比下去，很多人對水瓶女的顏值都有一個清晰的認知過程，第一眼覺得他冷淡，第二眼覺得他好看，第三眼就想娶他！水瓶小姐姐沒必要走親民路線，畢竟高貴冷豔的冰山美人讓更多人想要征服！

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

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