來自大陸的「最美中醫師」袁合榮因外型亮眼走紅，有著精緻五官甜美臉蛋的她看似嬌滴滴，沒想到白袍一脫，竟是從頭到腳有著一身健壯肌肉的健美辣妹，粗硬緊實的線條就連男性看了都嘆為觀止，目前IG粉絲數已破40萬追蹤。近日，她分享自己的孕婦寫真，魔鬼級的身材讓人看了直呼「簡直是肌肉女神」。

袁合榮時常在Instagram上分享健身相片，但為人母親後，她的風格更多元了！只見在這組唯美的沙龍照中，袁合榮全身沒穿，僅在重點部位依序貼上閃亮的水鑽遮點，成功讓她滿身火辣的肌肉線條被展露出來，整體造型艷麗又前衛，辣度直逼超模，絲毫看不出已經30歲啦！

在 Instagram 查看這則貼文 袁合荣（@yuanherong1229）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 15 日 上午 9:23 張貼

不同於總是給人溫柔形象的白衣天使，袁合榮的超大反差反而在網紅界殺出一條血路，讓她的人氣急速攀升，甜美外表下的強壯二頭肌、六塊肌真的太迷人，健身起來比男人更強壯，據悉，她其實從小就熱愛運動，中國功夫和武術是她的最愛，直到2年前接觸到重訓，才讓體態練得越來越好看。

在 Instagram 查看這則貼文 袁合荣（@yuanherong1229）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 18 日 上午 8:26 張貼