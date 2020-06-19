畢業於台大圖資系的27歲女星蔡沁妍，擁有神似吳佩慈的臉蛋和170cm高挑身材，求學時就是知名的校園美女，曾登上《Koobii高校誌》創刊號封面，2015年更上過《康熙來了》的「表特美女」單元。

蔡沁妍擁有瓜子臉、微鳳眼和高挺鼻子，乍看之下有吳佩慈的高冷氣質，身材也相當修長，且不吝嗇貼出各式各樣的辣照，吸引破萬粉絲追蹤。

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感情方面，她曾和新生代男演員吳岳擎交往近6年，雖然男方對外宣布已分手，但從兩人的社群平台仍可發現一同慶生的照片，看來雙方都相當保護這段情誼。