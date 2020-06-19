根據台中市府統計資料顯示，北屯區今年1至4月遷入人口數突破5,000大關，為各行政區之冠，主要原因來自於捷運綠線通車、Costco二店進駐以及房價親民等利多因素，使北屯成為近期房市最夯的區域之一。北屯區內快速發展的機捷特區，目前規劃為純住宅區，現在形成建商群雄並起的局面，當地估計有30筆建案正在推動中，總戶數達到5,000戶，其中以正敦富路為主要幹線，串連機捷特區交通經濟命脈，而敦富路上極具競爭優勢的建案，就屬台中在地知名建商──富宇建設推出的「富宇峰景」。

等距離正核心位置 富宇峰景地段上有優勢

一般來說，大賣場、車站等地標往往成為人潮聚集地，區域內車流量大，容易有交通堵塞、環境嘈雜、空氣不佳等缺點，因此地標周遭不會是房價最昂貴的地段，反而是位於地標外圍第一層住宅區，在遠離車潮人潮之後，整體居住品質上升，房價水漲船高。

坐落於敦富路與敦富十二街口的「富宇峰景」即有該種特色，基地位置恰處於捷運G0站、頭家厝火車站、74號快速道路以及Costco二店正核心位置，與各知名地標相隔不超過1公里，往返相當便利，又不會受到賣場及車站周遭交通壅塞與噪音嘈雜等影響。吸取交通便利的優點，避開生活品質不佳的缺點，讓「富宇峰景」在地段上擁有絕佳優勢。

打中小家庭需求 靠房型規劃決勝負

小空間創造大機能是「富宇峰景」在室內規劃上的主軸。/圖片由業者提供

受高齡化、少子化影響，小家庭結構已成趨勢，據內政部統計資料顯示，三人以下的戶數佔全國70%以上，人口數突破630萬人。看準小家庭崛起，建商開始規劃低總價小宅商品，坪數約略落在32坪上下。「富宇峰景」運用獨特的房型規劃，設計出極受年輕族群喜愛的2房2廳2衛格局，坪數為25、28坪；3房坪數為30~35坪，利用節省走道空間等手法，加大空間感，打造高坪效完美格局。貫徹富宇地產規劃小宅房型時「用小空間創造大機能」的中心思想。

「富宇峰景」房型規劃深受首購族喜愛，自公開建案以來詢問度。/中時電子報攝

超高結構大樓是「富宇峰景」給予的另外一項品質保證，而整條正敦富路上也只有該筆建案擁有此項特點。有別於一般建案僅需1名技師審查核准，超高結構大樓必須在地層選擇、梁柱、牆面配置上設計完美，且需會同土木技師、結構技師與大地技師等5人小組執行審查，其監造SOP極為嚴謹，使得「富宇峰景」在大樓構造上更令人放心。

結合外在環境與內在體質兩大有利因素，富宇峰景在總價上表現相當親民，目前開價每坪在28~32萬之間，均為首購族負擔得起的價格。

富宇建設機捷特區第一案 「四大利多」助攻引爆買氣

負責「富宇峰景」建案銷售的總經理楊濬輔，點出該筆建案的四大有利因素。/中時電子報攝

上揚國際建築團隊台中一處總經理楊濬輔指出，富宇地產長期經營台中房市，已是知名上市上櫃品牌公司，這次首次在機捷特區推案，展現極大誠意，特別邀請到口碑良好的王銘鴻建築師設計操刀，形塑「富宇峰景」外觀。房型規劃也順應時勢潮流，推出年輕人喜愛的2房格局，加上屬於小坪數，房價上一般民眾負擔的起，配合時下房貸利率持續走低，都成為買房極大誘因。結合四大有利因素，「富宇峰景」目前開案即熱銷，現在入主北屯機捷特區，正是時候。