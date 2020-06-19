美國明尼蘇達州首府明尼亞波里斯市於今年五月發生一起警察暴力致死案，一名46歲非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被白人警查用膝蓋壓制頸部不幸斷氣身亡。此事引發全美示威暴動，也讓全球開始省思種族歧視問題，甚至波及台灣人相當熟悉的「黑人牙膏」，總公司正評估是否更改品牌名稱。

「黑人牙膏」是許多台灣人從小用到大的牙膏品牌，甚至也是韓國人來台觀光一定要掃貨的伴手禮之一。「黑人牙膏」是好來化工生產的牙膏產品，而好來化工於民國76年與美國高露潔棕欖公司合資後成為跨國公司，產品線擴及多種口腔保健及個人清潔保養用品。「黑人牙膏」英文原名是「DARKIE」，後來因這個單字對黑人有歧視意味，而在1990年改為「DARLIE」，並更改品牌標誌，但中文名稱在當時並沒有更改。

本月18日高露潔公司向路透社回應「目前正在對品牌做各方面的評估，包含品牌名稱、商標、包裝。」

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