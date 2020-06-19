環保意識抬頭，影響已經延燒到美妝品，AVON推出純素、無動物實驗、無添加、永續環保包裝的「Distillery肌本素植系列」，讓妳在守護自己年輕、美麗的同時，也同步愛護我們的地球！

Distillery肌本素植系列均在歐洲製造，台灣是亞洲第一個上市推出的國家，目前在台推出的有5款新品，分別是：龍舌蘭保濕精萃晚霜、大馬士革玫瑰防護亮顏霜、杏桃濃萃潔顏膏、維他命C亮顏粉與荷荷芭活力精萃油。

白色霜狀為「大馬士革玫瑰防護亮顏霜」，100%物理性防曬，能滿足日常防護需求，優質大馬士革玫瑰純露提供肌膚水嫩彈性。透明凝露狀為「龍舌蘭保濕精萃晚霜」含100%植物甘油和龍舌蘭葉萃取，能長效保濕。（圖／邱映慈攝影）

「荷荷芭活力精萃油」為97%荷荷芭油加上超級水果雲莓，能迅速滲透喚醒肌膚。加在日晚霜中提升修護與潤澤力。（圖／邱映慈攝影）

AVON Distillery肌本素植系列不但遵循純素友好原則，經皮膚科測試，並採用高濃度精萃活性成分，可最大化發揮護膚效果。產品配方中不含酒精、香精、人工色素、礦物油、精油和化學防曬劑，每款產品含有多種植物成分，堅持萃取高濃度的植物活性成分，藉此提升產品效果。

「維他命C亮顏粉」含100%精純左旋維他命C粉，高穩定無水粉狀配方，幫助肌膚美白淡斑、緊緻毛孔。（圖／邱映慈攝影）

而在這次推出的系列中有3款是100%無水配方：杏桃濃萃潔顏膏內含69%的壓榨純杏桃仁油；荷荷芭活力精萃油是純植物油配方；內含維他命C和E的維他命C亮顏粉，更是無水的粉末型態，可加入精華液和保濕產品中以獲得亮顏的保養效果。

「杏桃濃萃潔顏膏」為清潔、調理二合一功能的產品，含69%的杏桃仁油，能有效帶走髒汙並滋養乾燥肌膚。（圖／邱映慈攝影）

另外，為省去妳太多瓶瓶罐罐困擾，Distillery肌本素植系列講求「簡約即高效」(Less is More)的概念，3款產品兼具2合1的功能，如100%純礦物防曬製成的大馬士革玫瑰防護亮顏霜，SPF25的防曬係數能為日常生活提供最需要的保護，再加上有經過優質蒸餾的大馬士革玫瑰純露，可滿足白天的保濕需求，有日霜保養與防曬兩種功效。夜間保養則有龍舌蘭保濕精萃晚霜，含100%植物甘油及高保水的龍舌蘭葉萃取，提供48小時的深度潤澤，兼具精華與夜間保養雙效。而杏桃濃萃潔顏膏含多種高濃度植物油，能做到潤澤型清潔，屬清潔、調理2合1。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出2名粉絲，每人可獲得龍舌蘭保濕精萃晚霜*1

★公佈時間 ｜ 2020/7/2

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