台灣近年在AIoT智慧物聯網的市場擴展得越來越快，加上5G即將在下月正式起動，LG就為了讓台灣消費者更能了解物聯網家電，能為生活帶來更多的便利性，特別舉辦的「LG ThinQ HOME智慧家庭體驗展」就在今（19日）開幕，現場展示了多個真實居家情境，台灣LG電子董事長宋益煥就表示，此次的展覽就是希望讓民眾能來到現場，透過裝置的連動，親身體會打造智慧生活是很簡單的，「目前除了在韓國以外，台灣的IoT家電市場是最完整及領先的，希望能夠為消費者帶來最大的滿足。」

「LG ThinQ HOME 智慧家庭體驗展」。（盧禕祺攝）

LG也透露自去年7月到今年2月期間，因著IoT滿額禮活動，就已帶動了5000個家庭入手IoT家電，可見台灣消費者對智能家電的接受度越來越高，當中像擁有健康、殺菌功能的家電如洗衣機、衣櫥等商品，就因疫情的關係特別受歡迎，另外如電視的娛樂家電，因著民眾待在家的時間拉長，因此整體市場也被帶動成長，因此希望透過此次的展覽，讓消費者可深入了解AIoT的能為居家生活有什麼更大的改變，「此次就將完整體現消費者在AIoT時代的需求與美好生活嚮往，同時也是我們展現5G及AIoT時代企圖心的最好證明。」

「LG ThinQ HOME 智慧家庭體驗展」打造了「黑科技生活」區， 體驗LG OLED TV GX的 AI語音滑鼠遙控器，以語音控制各種家電。（盧禕祺攝）

「LG ThinQ HOME 智慧家庭體驗展」的「粉居家慢活」區中，就放置智慧音箱，以展示語音控制的IoT家電系統。（盧禕祺攝）

LG此次特別從今（19日）起至21日，於華山文創園區米酒廠舉行了「LG ThinQ HOME 智慧家庭體驗展」，展中能夠透過智慧音箱、語音滑鼠遙控器或手機等裝置，去體驗家電的連動，像只要對著智慧音箱說出指令，只能啟動家電，也能利用手機中的ThinQ APP，簡單提早啟動如洗衣機等家電，展現出LG的IoT家電的連動功能，動動手指或嘴巴，即能完美控制家中的各種智慧家電。

在「LG ThinQ HOME 智慧家庭體驗展」的「綠健康樂活」區中，只要透過LG ThinQ App，一指即可操控LG TWINWash雙能洗洗衣機及LG免曬衣乾衣機。（盧禕祺攝）

活動現場更規劃了4大展區，民眾可先走到「IoT導覽區」，了解裝置與家電的連動，及後即能到3大情境區「黑科技生活」、「粉居家慢活」、「綠健康樂活」，親自體驗IoT為日常生活帶來的便利，參與體驗活動再送禮物，如果想要下單的民眾，更能憑現場集點卡，於7月3日起的「台北電器空調3C影音大展」的LG攤位中兌換防疫禮，而7、8月展覽更將於台中及高雄巡迴展出，中南部的民眾也可親自體驗IoT的魅力。