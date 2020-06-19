冠德建設(2520)今日召開股東會，公布去年合併營收為144.36億元，年增6%，創下歷史新高，EPS為2.6元，每股配發現金股利1.5元。冠德建設董事長馬志綱表示，今年雖有疫情衝擊，但對冠德來說，影響甚微，今年1~5月線上建案銷售反而超過預期，但對房市仍是審慎樂觀，持續觀察市場變化並調整經營方針。

冠德建設去年營收佳績主要來自新成屋的銷售去化順利，尤其總銷80多億元的「冠德青璞匯」開始完工交屋入帳，業績幫助大。而冠德建設旗下的營造廠(根基營造)也因承攬外部客戶工程量攀升，在手工程案量逾100億元，再加上百貨導入新品牌及多元化活動增加來客量，推升集團旗下建設、營造、百貨三個部門營運均呈成長。

目前冠德建設手中主要銷售建案有10多筆，包括「冠德信義 B、C、F」、「冠德蝴水映」、「冠德微山丘」、「冠德青璞匯」、「冠德創新殿」、「冠德市政廳」、「冠德泰極」、「冠德泰景」及「台中捷運 G8」等，可銷售戶數合計近 1,200戶。

展望今年，馬志綱表示，新冠肺炎疫情未對銷售造成太大影響，年初至5月底，線上銷售個案已售70億元案量，已超預定目標，力拼今年全年銷售金額達130億元，並超越去年全年的103億元。

此外，冠德建設近年積極大力承攬公部門工程案、捷運聯開案以及公辦都更案，馬志綱指出，在冠德集團創辦人已故父親馬玉山在世時，就對公共工程承攬相當有興趣，且公辦都更近幾年在政府大力輔導、整合並有完整配套機制運作下，可以如約達成、無任何疑慮，看得出政府作都更的決心，未來冠德也將持續評估公辦都更案。

就今年來看，冠德建設總經理洪錦欽表示，冠德目前在手的成屋、興建中或預售案總計達21筆、總案量逾800億元，其中可供推案量超過500億元，未來六年業績無虞。

冠德今年上半年持續認列A19站「冠德青璞匯」、「冠德蝴水映」等案交屋收入，下半年起，總銷70億元「泰極」、21億元「泰景」等案將陸續入帳，已分別銷售率35%、75%，將挹注今年底及明年初業績。