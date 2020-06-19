北歐國家年度盛大的夏日慶典「仲夏節」即將到來！今年面對後疫情時期，北歐櫥窗規劃出有別於傳統、在家也能慶祝仲夏的微型派對提案，更首度與IG人氣插畫家 WHOSMiNG 合作，透過簡約富溫度的線條筆觸，描繪出仲夏派對的情境景象。同時與明日咖啡 MOT CAFÉ 與明日花坊 MOT FLOWER 跨界合作，推出仲夏聯名限定商品；透過生活玩家的擺拍教學，讓你帶回家就能與三、五好友輕鬆歡慶，舉辦最北歐味的迷你仲夏派對！

北歐櫥窗本次聯手曾受日本蔦屋書店、台灣虎航等國際知名品牌邀請創作的知名插畫家WHOSMiNG，以「仲夏自宅微派對」為題，獨創北歐仲夏節視覺，繪畫必備慶祝元素，如傳統美食、美酒，並融合經典設計家具、家飾單品等，以把仲夏柱扛回家開始派對的詼諧幽默筆觸，描繪出最不一樣的盛夏祭典。

北歐櫥窗攜手人氣插畫家WHOSMiNG！咖啡花藝達人擺拍開趴（圖／品牌提供）

同時獨特的插畫圖像將延伸至門市空間及限量手拿涼扇，不論於北歐櫥窗誠品信義、華泰名品城店，以及合作夥伴明日咖啡和明日花坊，都能直接感受 WHOSMiNG 為北歐仲夏染上的活力療癒。活動期間依各門市指定消費方式即可獲得限量涼扇，讓你隨手搖出清涼爽快的夏日風情。

北歐櫥窗攜手人氣插畫家WHOSMiNG！咖啡花藝達人擺拍開趴（圖／品牌提供）

北歐櫥窗本次更攜手咖啡及花藝品牌，即日起至8/31分別推出充滿盛夏風情的限定商品。其中與明日咖啡推出仲夏限定水果氣泡飲，以芒果、荔枝等新鮮水果，搭配獨家手作秘方呈現兩款絕美漸層夏日飲品，買回家端上桌即可吸引眾人目光！

北歐櫥窗攜手人氣插畫家WHOSMiNG！咖啡花藝達人擺拍開趴（圖／品牌提供）

而仲夏節最具代表性的仲夏柱，則透過明日花坊花藝師的巧手，運用乾燥花材打造出新型態的桌上型仲夏花柱，不佔空間也不必擔心照顧維護，放在餐桌上立即成為派對美照焦點，還能說上幾段北歐傳說，祈求好運與良緣；讓仲夏慶典雖然宅在家又迷你，但分享同聚與祝福的心意不變！