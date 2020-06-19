作為數十年來備受製片人青睞的腕錶製造商，Hamilton 漢米爾頓腕錶在各大影片中擔當不可或缺的角色，啟發每位觀眾。我們為克里斯多夫諾蘭電影鉅獻《星際效應（Interstellar）》創作的腕錶The Murph深受影迷喜愛，而 1968 年為鬼才導演史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）經典電影《2001太空漫遊（2001: A Space Odyssey）》設計的腕錶 Pulsar 也影響了世界首款跳字腕錶的研發過程。

Khaki Navy 卡其海軍系列 BeLOWZERO 腕錶是《TENET天能》中的腕錶原型，但由於該款腕錶僅用於電影，我們決定推出一款由此啟發而成的特別版腕錶，以慶祝本次合作。特別版腕錶採用質感輕盈的鈦金屬錶殼，配備藍色或紅色尖頭秒針，象徵電影中的經典配色。每款顏色限量發行 888 枚，以這個具有迴文（指正讀反讀都能讀通的句子）特徵的數字，向正反都能讀通的電影英文名稱 《TENET》致意。

漢米爾頓攜手諾蘭大片《TENET天能》推出限量版腕錶（圖／品牌提供）

腕錶的獨特包裝由《TENET天能》電影美術指導納森克羅利（Nathan Crowley）創作，當中的色彩靈感源自影片中的設計元素。納森克羅利表示：「Hamilton漢米爾頓追求卓越、打破陳規和另闢蹊徑的態度總能打動我，他們創造的腕錶絕不只是顯示時間而已。」Hamilton漢米爾頓行政總裁Sylvain Dolla指：「這是我合作過極具挑戰和刺激的項目，不但激發我們無窮創意，將想法付諸現實，甚至可見於世界各地的大銀幕。」