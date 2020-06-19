宏盛建設(2534)於今(19)日舉行股東會，公布去年度認列營收總計59.11億元、稅後淨利為13.37億元，每股盈餘1.89元，配發現金股利每股0.5元。宏盛表示，今年度將以成屋銷售為主，除新北市淡海新市鎮「宏盛新世界」、「宏盛海都」、「宏盛水悅」外，海景第一排「海上皇宮」預計今年完工，台北市豪宅案「帝璽」熱銷中，預計2022年完工。

去年度認列營收包括台北市「宏盛陽明」、宏盛得意山莊-「微風區」及「春風區」、「裸心-納景」，新北市「宏盛帝境」、「宏盛新世界1」、「宏盛新世界2」、「海洋都心2」、「宏盛水悅」等房屋銷售，加上租金收入及子公司工程收入。其中松山區南京復興站的捷運聯開案「宏盛國際金融中心」則持續招租中，出租率已達9成。

去年度興建中工地有台北市中山區「帝璽」、新北市汐止區智興案，銷售中建案包括「帝璽」、北投奇岩重劃區「裸心-納景」，淡水區「宏盛新世界1」、「宏盛新世界2」、「海洋都心2」、「宏盛水悅」、「海洋都心3」、「海上皇宮」等。

分析未來發展策略，宏盛建設指出，目前房地產市場由自住首購或換屋族群支撐，產品主流為二至三房，尤以20多坪兩房、總價較低的產品最炙手可熱，為順應市場趨勢轉變，往後推案將充分掌握這波剛性需求，創造銷售業績。同時，將持續購置大台北地區土地資源、布局參與成熟都市更新案，尋求合作機會。

宏盛建設表示，今年初爆發新冠病毒(COVID-19)疫情影響全球經濟，國內受影響相對較少，但全球局勢仍動盪不安，目前在國內房市極低利率環境下，疫情只是讓買氣遞延，不致消失，只要疫情獲得控制，交易量就會回升，價格變化不會太大，多數剛性需求客戶願意在此時購屋，置產型客戶在比較市場投資標的後，還是選擇將資金投入穩健成長的房地產。