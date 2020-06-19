總太地產（3056）今日召開109年度股東常會，總太地產108年合併營收達37.42億元，年增40.62%，稅後淨利4.71億元，年增41.34%，EPS 2.25元，會中也通過每股配發現金股利3元，換算殖利率高達8.6%。今年總太預計認列項目有「織築」及「總太2020」。

總太地產近年來推案積極，去年總推案量達87億元，其中，「織築」及「總太2020」住家接連完銷，預計今年下半年完工交屋，其他在建工程則包括「共好MELODY」、「總太聚作」。

其中，「共好MELODY」基地地理位置佳，產品規劃280戶、目前銷售已突破八成，總太地產董事長翁毓羚指出，為因應土地成本飆漲，後續將計劃調整價格；另近千戶造鎮案「總太聚作」，現已銷售636戶，第四季可望有驚人表現。

翁毓羚指出，總太地產目前持續有購地計劃，不論是適合首購市場或豪宅市場的土地都有納入考量，且預計5～6年內會有新的豪宅作品問世；至於公司未來發展，總太地產也將繼續投入BOT、ROT案，延伸觸角創造多元的營業面向。

展望下半年房市，總太表示，國內房地產交易持續上揚，台中各項建設也積極發展，房地產業剛性需求支撐下，預期價量朝向逐年增溫。