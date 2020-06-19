亞銳士（6171）今日召開109年度股東常會，公布108年合併營收1.6億元，年減40.5%，稅後淨利329.6萬元，年減93.8%，EPS 0.04元，會中仍通過每股配發現金股利0.3元，不足部份從前一個年度盈餘提撥。

亞銳士指出，公司去年獲利來源以餘屋去化、租金收入為主，預計今年將有3項建案進行跨年度交屋認列。

除此之外，亞銳士手上還有5個興建中的個案，包括：「大城仰雲」總銷27億元、「八月小確幸」總銷10億元，以及「十二月滿」總銷6億，預計年底拿到使照，將採跨年度交屋認列；至於，總銷12億的「四月泊樂」與總銷17億的「大城樂好事」分別預計在明後年完工交屋。

新推案方面，亞銳士表示，預計下半年將在北屯區的「太祥段144等地號」推出新案，產品規劃以中大坪數為主，鎖定首購、首換族群；另外，位於北屯機廠捷運特區的「文北路13地號」新案，則可望以預售或先建後售模式推案，總戶數共243戶。

展望下半年房市景氣，大城營建機構二代、亞銳士董事長特助賴亮成表示，隨著國內疫情控制得宜，加上營建原物料價格上漲，以及營造業技術工短缺問題尚存，預期房地產交易價量齊揚，潛在買方將以首購及換屋等剛性需求為主，產品規劃約落在20坪～40坪之間。

至於台中區域房市發展，因各項重大交通建設陸續推動，加上民間投資點火，看好74沿線、太平、北屯區廍子等區域頗有落後補漲優勢。