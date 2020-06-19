美國非裔男子佛洛伊德遭警察壓頸致死，引爆全美反歧視浪潮，高露潔棕欖公司旗下牙膏品牌「黑人牙膏」也被質疑名稱有歧視之嫌，高露潔表示，正與夥伴合作，對品牌的各方面進行評估和進一步改進，包括品牌名稱。

根據路透社報導，黑人牙膏由高露潔和合資夥伴好來化工共同經營，標準識別圖騰為黑人咧嘴笑，辨識度高，最初英文名稱是Darkie，1989年在股東和其他組織施壓下，改名為Darlie，但中文仍沿用「黑人牙膏」，今因反歧視議題再受矚目，品牌未來圖騰與品牌名都有可能會有大轉變。