黑人牙膏涉歧視 高露潔：評估和改進 19:372020/06/19 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歌手9m88為黑人牙膏拍攝宣傳形象照，品牌如今陷歧視風暴。（翻攝自黑人牙膏官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國非裔男子佛洛伊德遭警察壓頸致死，引爆全美反歧視浪潮，高露潔棕欖公司旗下牙膏品牌「黑人牙膏」也被質疑名稱有歧視之嫌，高露潔表示，正與夥伴合作，對品牌的各方面進行評估和進一步改進，包括品牌名稱。 根據路透社報導，黑人牙膏由高露潔和合資夥伴好來化工共同經營，標準識別圖騰為黑人咧嘴笑，辨識度高，最初英文名稱是Darkie，1989年在股東和其他組織施壓下，改名為Darlie，但中文仍沿用「黑人牙膏」，今因反歧視議題再受矚目，品牌未來圖騰與品牌名都有可能會有大轉變。 #品牌 #牙膏 #高露潔 #歧視 #名稱 也許您會感興趣 時尚熱門新聞 中法混血瑜伽老師正面張腿迸出雙峰！濕身美背辣翻 - 星光 - 時尚 安妮「深V到胸下」辣挺白嫩雙球 驚喜被求婚了 - 星光 - 時尚 朴敏英「下半身沒穿」！M字腿辣秀蠻腰、腿根黑影 - 星光 - 時尚 「台灣第一美胸」左永寧曝現況！45歲身材變化超驚人 - 星光 - 時尚 容祖兒40歲體重維持4字頭！傳授3分鐘減肥代餐做法 - 美妝 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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