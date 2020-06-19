遠東SOGO忠孝館350坪大的童裝區重新打造為「兒童生活體驗館」，且以「時尚、生活體驗、趣味」為概念，全新引進7個品牌包括日本平價時尚品牌「Global Work」、日本青少年流行服裝品牌「repipi armario」、韓國知名設計家具品牌「iloom怡倫」等，今天（19日）以全新面貌重新開幕。算是2007年以來相隔13年後整體改裝，預估改裝後業績上看10％成長。

SOGO忠孝館「兒童生活體驗館」整平天花板，捨棄賣場常見的黃光，改以居家常用的明亮白光搭配流線線板設計，視野開闊舒適。地坪改以木質紋呈現，居家感十足。（SOGO提供）

SOGO關注近年童裝風格大轉變，也注意到社群媒體上「潮童」穿搭風格早已揮別過去的熊熊或卡通人物等童趣感，所以選在全台童裝坪效最高的忠孝店童裝區大刀闊斧改裝，除了硬體上呈現全新風貌，也不惜捨棄設櫃數十年的童裝品牌，改為引進符合時下流行的童裝商品，強調硬體及商品都要與時俱進，以滿足父母對打扮及培養小寶貝美感及生活品質的期待。

韓星孔劉代言的韓國設計家具品牌iloom怡倫，強調綠色無毒，具設計感及機能性。（SOGO提供）

全新的忠孝店「兒童生活體驗館」專為兒童規畫「THANQ」俱樂部，提供專屬空間給會員及家長休憩，與益智娛樂體驗、不定期的親子活動；且增設「兒童家具展售區」，除了韓星孔劉代言的韓國設計家具品牌iloom怡倫，訴求符合人體工學的台灣品牌「大將作」，也全新進駐。

日本平價時尚品牌Global Work新進駐SOGO忠孝館「兒童生活體驗館」。（SOGO提供）

此外，為了強化體驗式賣場，增設兒童香氛及高質感木質玩具，引進母嬰香氛品牌「Fèes」及「寶貝可可麗」，及訴求安全無毒的高質感木質玩具「Tender Leaf Toys」，更增添體驗的樂趣。目前第1階段改裝後，五星級哺乳室硬體同步更新，第2階段也將於第3季完工，屆時將會有全新設立的兒童遊樂區。