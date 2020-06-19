ETUDE每月推陳出新，不斷優化商品細節與質量，以眼彩盤的選項多達27款，搭上50多個的單色眼影組成豐富的眼彩系列，在防疫期間，ETUDE的眼彩系列業績不降反升，提高近兩成業績，可見消費者對於眼彩商品的高度肯定！

ETUDE的眼彩盤除了9色、10色、15色，今年更推出6色的眼彩盤來滿足隨身攜帶型的眼彩需求，囊括霧面、珠光、亮片，小巧一盤多元變化在日常妝容當中，書盒也特別收錄「玩轉色彩迷你眼彩盤#蜜桃果凍」的6色眼彩盤，自今年五月起於屈臣氏獨家販售，不僅擁有高詢問度也創下單月眼彩的銷售佳績。

ETUDE眼彩圖書館百科全書包含：玩轉色彩經典眼彩盤#粉彩豹紋、玫瑰香檳眼彩盤、玩轉色彩迷你眼彩盤#蜜桃果凍、玩轉色彩九色眼彩盤#深夜的星月光、訴說心語浪漫眼彩BR415、訴說心語浪漫眼彩BR417、訴說心語珠光眼影BE118、訴說心語高顯彩眼影BR422 、訴說心語高顯彩眼影OR209、訴說心語浪漫眼影PK006，原價NT4960元，優惠價NT3999元。（圖／邱映慈攝影）

2020年透過台灣限定的眼彩圖書館書盒，展現ETUDE的對於眼彩的經營用心與高度產品實力，集結最新商品搭配年度熱賣品的眼影圖書館百科全書，讓顧客開啟每一盒眼影的同時，就像是展開一本書籍，閱歷不同的美好，做出多變的眼妝#ootd，創造吸睛的日常。

ETUDE眼彩圖書館百科全書是台灣限定商品。（圖／邱映慈攝影）

此次眼彩圖書館百科全書於Dcard好物研究室以及ETUDE門市/專櫃開售，優惠價NT3999元(原價NT4960元)，凡購買即贈玫瑰玫瑰亮晶晶眼彩刷具一組。(全台數量僅70份，售完為止)

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看ETUDE推出台灣獨家限定的「眼彩圖書館百科全書」！

★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得ETUDE訴說心語高顯彩單色眼影*1，不挑色隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/7/2

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★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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