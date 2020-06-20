以網購港式蘿蔔糕聞名的「梁家瘋味」甫結束與台北老字號師園鹹酥雞的聯名，馬不停蹄迎來台北最受歡迎的臺虎精釀酒吧「啜飲室」為即將來臨的暑假暖身，6/19到7/5快閃合作推出限定組合！

最近天氣漸熱，喝啤酒消暑的時節來臨，由精釀啤酒界的梗王「臺虎精釀」與善用在地食材做調酒的南霸天「T.C.R.C.」聯名打造的酒款「餞男醋女酸啤酒」，以臺灣名產「蜜餞」為主題，將化應子、番茄與清爽的德式酸啤酒Gose結合，再以些許老牌烏醋畫龍點睛，創造了結合酸鹹甜的熟悉風味，搭配後段的麥芽尾韻，帶出如調酒般層次豐富的絕妙風味，古色古香卻不落俗套，6月份「餞男醋女酸啤酒」罐裝也在全台便利商店上市。

梁家瘋味x啜飲室大安聯名餐點。（圖／品牌提供）

「梁家瘋味」主打正宗港式蘿蔔糕，口感較為軟嫩，入口嚐得到絲絲分明的蘿蔔絲，標榜不用沾醬就很好吃，每條蘿蔔糕皆為手工製作，下單後須等待11~13週的時間，不少饕客仍願意耐心等候，就知道這蘿蔔糕的真功夫，至今已銷售超過40萬條蘿蔔糕，為讓更多人品嚐到這蘿蔔糕美味，梁家瘋味陸續與知名品牌合作，讓消費者在實體店嚐鮮，過足等待的乾癮，今年初夏，梁家瘋味決定攜手台北最受歡迎的精釀酒吧「啜飲室」推出最嘟嘟好的下酒菜拼盤，由啜飲室大安廚房研發，將添加頂級黑松露的「黑潮松露蘿蔔糕」和富有大量濃郁干貝的「海量干貝蘿蔔糕」，切成三角塊狀後入鍋油炸，松露均勻的分佈在蘿蔔糕中，濃郁的香氣在口腔縈繞、久久不散，鮮美海味在嘴裡迸發，讓人記憶深刻。

黑潮松露蘿蔔糕。（圖／品牌提供）

另外，經典台式平民小吃大腸包小腸玩出新吃法，糯米腸和香腸切片後與蒜片串在一塊，撒上九層塔與巴西里豐富味覺層次，最後，與四季豆組合成最涮嘴的「梁家瘋味嘟嘟好拼盤」，沾上一口臺虎特製的嘟嘟好辣醬，辣而不嗆，美味升級！配合這次聯名活動，店內擁有24支tap的「啜飲室大安」獨家上市由臺虎精釀與T.C.R.C.打造的現拉「餞男醋女酸啤酒」，以酸甜的蜜餞為基底再加入烏醋點綴，極富台灣在地風味的啤酒，搭配拼盤推出「虎虎生瘋嘟嘟好套餐 550元」，6/19-7/5獨家於「啜飲室大安」上市，愛喝精釀啤酒的你，絕對不容錯過！

海量干貝蘿蔔糕。（圖／品牌提供）

※中時電子報提醒您：未滿18歲不得飲酒。酒後不開車，安全有保障。喝酒過量，有礙健康！

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