今年36歲的女星安小蕎臉蛋美豔、擁有34D罩杯的好身材，出道後以模特兒身分接下許多遊戲代言，還曾出過《安小蕎絕美性感寫真書》，除了演藝事業，她私底下還是業餘的賽車手，時常貼出練習的影片，帥勁完全不輸男生。

安小蕎曾一連奪下多座冠軍寶座，今年還擔任TG 賽道膜品牌公關總監，對賽車相當熱衷，從她的社群平台可以發現滿滿的賽車，開起車來架式十足。

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脫下賽車服的她，身材果真玲瓏有緻，她也從不吝嗇曬出性感美照，吸引不少死忠粉絲追隨。

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在 Instagram 查看這則貼文 安小蕎（@angelone0207）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 2 日 下午 10:15 張貼