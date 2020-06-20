鍾楚曦是大陸知名演員，身高168公分的他因為比例極佳，看起來彷彿有170公分以上！對於自己外貌和身材嚴格管理的他，表示自己也曾經爆肥過，但也在短短1天就立刻瘦回來！

鍾楚曦分享自己青春期食量很大，有一次學校安排外地行程，而外宿的地方供餐很好吃也很多樣，讓他每天都狂吃各種美食，後來回家後發現自己竟然一周內胖了3.5公斤，那次他第一次意識到自己穿衣服看起來變形，忍受不了那樣的自己，就去運動場像發瘋一樣去運動，穿著減肥褲、包著保鮮膜，激烈的運動導致出汗量暴增，一天之內就瘦了3.5公斤，回復到原本的體重。

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但這個減肥方法只適用於短期，大部分減輕的重量是來自於身體脫水的水份。一般減肥還是要注意飲食控制，少吃高熱量食物，並搭配運動習慣，切實降低體脂肪，這樣的方法才是長久之計。

在 Instagram 查看這則貼文 钟楚曦（@elaine_zhongchuxi）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 24 日 上午 9:12 張貼

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