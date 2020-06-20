日本人氣女裝品牌SNIDEL、gelato pique在微風南山新開幕，6/20至6/28新品全面9折、VIP 88折，消費滿額還送T恤、珠寶盒，這周末快去逛逛吧！

日本株式會社Mash Style Lab旗下時裝品牌「SNIDEL」、高人氣家居服品牌「gelato pique」，從2005年創立以來一直深受海內外明星、模特兒及時髦女孩的喜愛，在東區百貨的正式櫃也開出亮眼佳績，這回看準信義圈商機，宣布於6月20日正式進駐微風南山，並打造「時髦女子的質感生活closet」時尚拍照點，帶大家直擊日模們最愛的私服穿搭，開幕當天也吸引人氣時尚部落客－唐葳、陳艾琳特別蒞臨朝聖！開幕期間也推出超強優惠企劃，還額外加碼消費滿額即贈送「浪花－限量永生花禮」，一起將時尚融入生活，體驗日系時髦女子的質感生活穿搭吧！

陳艾琳與其花藝店「浪花」製作的永生花束、永生花珠寶盒，消費滿額即可獲得這些美麗的永生花。（圖／品牌提供）

SNIDEL、gelato pique在微風南山新開幕。（圖／品牌提供）

深受日本流行時尚雜誌推崇的SNIDEL及gelato pique，以獨有的日系精緻質感與甜美的街頭混搭風格受到廣大女性歡迎，也是眾多海內外女明星－紗栄子、新木優子、許瑋甯、陳庭妮的最愛私服品牌之一。這次在微風南山atré的新櫃，沿用日本原店裝潢設計，以時髦舒適的空間讓消費者能輕鬆享受逛街的樂趣，其中SNIDEL更是與日本同步，以可回收分解的環保材質為主，打造煥然一新的輕時尚店裝風格；而為了讓大家體驗日系時髦女子的質感生活，特別運用日系風格的床、衣櫥、懶骨頭等居家生活道具與花藝佈置成一區時尚拍照點，讓每位熱愛日系風格的女子都能彷彿走進日系雜誌裡，找到自己命定的穿衣品味，拍出最具質感的時髦穿搭照。

消費滿NT20,000元，即可成為品牌終生VIP，並加碼贈送「浪花－永生花珠寶盒」。（圖／品牌提供）

微風南山盛大開幕期間，推薦給時髦女子必購入新品！SNIDEL以最引以為傲的質感奢華洋裝，選用本季最時髦的兩種蕾絲拼接，袖子、裙襬的扇貝形花邊設計增添甜美元素，線狀蕾絲編織輕鬆實現完美身形。gelato pique則以最愛的BROWN BEAR系列在台灣上市前即備受矚目，該系列以「來吧，下雨天也能安心洗衣」為主題標語，提出的梅雨季節對策，使用抗菌防臭材質，無須擔心在室內晾曬容易產生惱人異味，微寬鬆的舒適剪裁，佈滿可愛的小熊印花，自在享受居家的無拘無束感。

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