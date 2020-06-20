南韓知名男星劉亞仁，近日上節目《我獨自生活》公開私人豪宅，不僅擁有超大客廳、廚房及衛浴公間，還有戶外花園及酒窖，令現場主持人及網友們看傻了眼。

年僅33歲便以精湛演技拿下多項演技大賞的劉亞仁，也曾在雙宋結婚時代表女方友人致詞與宋慧喬情同姊弟，在即將於6/24推出全新電影《#ALIVE》，與朴信惠一同對抗活屍。日前，他也登上實境節目《我獨自生活》的邀請，首度公開私人3層樓豪宅，這也是繼BIGBANG的太陽及宋承憲等大咖男星後，最受觀眾期待的男星之一。

在 Instagram 查看這則貼文 유아인YOOAHIN（@hongsick）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 29 日 上午 2:45 張貼

在節目中表示已獨居生活15年的他，家中裝潢以白色系為主，裡面除了大量收藏喜愛的畫作之外，豪華又寬闊的室內空間及室外酒窖、戶外小花園皆讓人大開眼界，兩隻愛貓還有專屬的衛浴空間，空間大到就連他自己也常常找不到東西，不少網友看了紛紛留言「果然是他的風格」、「這種空間真舒服」、「已羨慕」。

劉亞仁公開「3層豪宅內部裝潢」竟有私人酒窖、超大屋頂花園網看傻眼（圖／YOUTUBE）

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