夏天炎熱、爆汗、出油來襲，原本遮好的瑕疵又跑出來搗蛋，媚比琳「持妝者聯盟」再添神隊友，挑戰你的夏日完美持久底妝極限！

在台灣熱賣的媚比琳底妝系列加入全新神隊友「無敵特霧超持久遮瑕膏」，打造持妝、遮瑕、控油、零死角的完美底妝，夏天出門前擦了防曬，遮一下黑眼圈和痘疤就可以立刻出門，夏天底妝越輕薄就越不用擔心融妝和脫妝了！

無敵特霧超持久遮瑕膏妝感自然服貼，除了遮住瑕疵也能修飾細紋。夏天想要打造輕薄底妝，可在防曬後簡單遮瑕就能完成底妝。（圖／邱映慈攝影）

「媚比琳無敵特霧超持久遮瑕膏」採用創新HD修片級柔焦遮瑕科技，全面覆蓋肌膚細微瑕疵，搭配超好上手的「平板貼膚刷頭」，新手再也不手殘、不失手，任何角度皆能輕鬆服貼肌膚塗抹均勻，拒絕乾裂、卡粉、顯紋窘況。

無敵特霧超持久遮瑕膏搭配平板貼膚刷頭，使用起來更順手服貼。（圖／邱映慈攝影）

色選方面一次引進 #10裸膚色、#15白皙色、#18自然色三款色選，挑選適合的色號沾取少量均勻點在眼下或痘疤、黯沉等需要遮瑕的部位，以指腹輕輕推開，就能打造無瑕的肌膚質感，即使出油後也不斑駁不暗沉！

#10裸膚色可用於提亮T字和眼下，#15白皙色可用於大範圍遮瑕，#18自然色可用於遮痘疤等瑕疵。（圖／邱映慈攝影）

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★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得媚比琳無敵特霧超持久遮瑕膏*1，不挑色隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/7/2

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