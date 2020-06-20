繼今年四月與韓國女子天團BLACKPINK成員JENNIE推出「JENTLE HOME」聯名系列大受好評後，全球潮流眼鏡品牌GENTLE MONSTER再度攜手前韓團EXO成員「吳亦凡」，打造全新聯名系列—「GENTLE WU」。

有著「流量明星」之稱的吳亦凡近年也成為時尚潮流界的新寵兒，每次穿搭皆受到媒體與粉絲高度矚目。本次「GENTLE WU」系列也將成為今年度最狂的系列新作之一。「GENTLE WU」聯名系列產品將於06月25日於GENTLE MONSTER微風南山旗艦店限量開賣。

眼鏡控必收！GENTLE MONSTER X 吳亦凡超狂聯名華麗登台（圖／品牌提供）

眼鏡控必收！GENTLE MONSTER X 吳亦凡超狂聯名華麗登台（圖／品牌提供）

全新「GENTLE WU」系列結合GENTLE MONSTER和吳亦凡的英文名—KRIS WU，取名「GENTLE WU」。本次聯名系列共推出四款設計，共八支不同的墨鏡，從經典百搭的款式至大膽前衛的款式，符合所有穿搭需求。

眼鏡控必收！GENTLE MONSTER X 吳亦凡超狂聯名華麗登台（圖／品牌提供）

眼鏡控必收！GENTLE MONSTER X 吳亦凡超狂聯名華麗登台（圖／品牌提供）

每款墨鏡鏡臂皆以金屬雕刻「GW」字樣做裝飾，靈感來自吳亦凡強烈的自身特質，結合他前衛的時尚品味，與GENTLE MONSTER大膽鮮明的特色所碰撞出的創新多元的華麗設計，呈現出狂野不羈的個性態度。