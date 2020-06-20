法國輕奢時尚品牌Sandro欣然宣佈微風信義女裝店現已搬遷至二樓，並以嶄新概念裝潢展現法式輕奢風尚。豪華洞石紋路大理石舖地，配以直紋白牆營造奢華視覺感受，搭配全新燈光設計，整體店面視覺顯得落落大方亦不失柔美。試衣間更以設計師壁紙與木質感牆板裝潢，每間皆鋪設地毯，塑造舒適豪氣感；古銅色壁掛架及落地式衣架與富有豐富飾面的粉紅瑪瑙展示台和諧融合；收銀處以大理石混合木質板打造，加入全新木椅搭配專屬女性觸感的粉色靠墊，突顯品牌低調脫俗氣質，將巴黎優雅之味分享給更多時尚人士。

Sandro法式優雅全新登場！飄揚微風信義男裝進軍台灣（圖／品牌提供）

另外，同名男士品牌Sandro Homme於同日正式進駐台北微風信義三樓，成為首家台北專賣店。秉持著一貫品牌「法式優雅」態度，每一項設計都蘊含隨性卻不失經典的復古氣息，為台灣男裝市場增添一股前所未有的法式時尚力。其創始人及藝術總監Ilan Chetrite（Evelyne Chetrite女士的兒子）設計理念旨在為所有男士打造每個季度衣櫥裡的必備單品，帶給消費者有著講究細節且享受優雅的愉悅高尚感受。自品牌於巴黎成立十二年來，品牌店舖遍佈全世界四十一個城市，擴及美國與歐洲地區。

Sandro法式優雅全新登場！飄揚微風信義男裝進軍台灣（圖／品牌提供）