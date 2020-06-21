奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周獅子座事業運最旺，水瓶座愛情運最旺，金牛座金錢運最旺。另外雙魚座事業運需要留意，摩羯座愛情運需要留意，雙子座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:紫色

幸運數字:01

整體運勢★★★

解析:下周牡羊朋友，對於目前的生活將有著不滿足的想法，而也因為這樣讓你們在下周都願意花更大的精神著重在想辦法改變目前的現況，另外需注意下周情緒上的起伏容易和周遭的人事產生爭執，要多注意囉！

▍金牛座

開運顏色:黃色

幸運數字:24

整體運勢★★★★★

解析:下周金牛的朋友，將是個理性思考的一周並且充滿成功的可能性，如果一直以來有煩惱著你的事，下周將更加明朗，對於事情的掌控度也提高許多，甚至明確掌握目前手邊工作成功的因素，讓你做起事來事半功倍，會是個相當有氣勢的一周。

▍雙子座

開運顏色:綠色

幸運數字:57

整體運勢★★

解析:雙子座朋友下周將是個休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力在下周不堪負荷了，逐漸從內在的壓力轉往反映在的外在情緒與行動，讓你感到無力，奧斯建議下周適時的休息轉換一下心靈，重新調整一下自己，讓自己在重新面對目前的狀況會比較好喔！

▍巨蟹座

開運顏色:藍色

幸運數字:58

整體運勢★★

解析:下周巨蟹的朋友，稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，而也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全，奧斯會建議下周在面對事情時要多想一點，以避免有錯誤的決定產生。

▍獅子座

開運顏色:灰色

幸運數字:95

整體運勢★★★★★

解析:歡愉及慶祝的氣氛將充滿獅子朋友下周的生活，長久以來努力的事情也有望在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友下周也許能減緩許多喔！因此奧斯建議下周好好享受這樣的歡愉，緩一下自己追逐的步伐，好好休息一下吧！

▍處女座

開運顏色:蘋果綠

幸運數字:53

整體運勢★★

解析:下周將會是處女朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，因自信消退連帶產生對自我的疑慮影響到了工作，奧斯建議下周在面對事情時，要堅定一些，要不可就會空忙一場囉！

▍天秤座

開運顏色:白色

幸運數字:26

整體運勢★★★

解析:不甘受到束縛的感覺，將讓天秤朋友下周的生活多了點不平靜，往好處想，是因為自己的企圖心一直都不算太低，因此造就下周汲汲營營的生活，奧斯建議下周對環境或生活感到不安或不滿意時，可以多花點心思想想是否該準備突破目前的生活囉！

▍天蠍座

開運顏色:紅色

幸運數字:40

整體運勢★★★★

解析:下周對於成功的渴望增強許多，讓天蠍座的朋友下周行動力高上許多，且對於目前的現況趕到滿足，手邊的事情都當在掌握之中，這些都讓自己下周都安心許多，算是平穩發展的一周喔！

▍射手座

開運顏色:橘色

幸運數字:69

整體運勢★★★

解析:下周射手朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己在下周顯得煩躁許多，情緒起伏當然也將勢必存在，奧斯建議下周在面對這些惱人的狀況時要適時地轉個念頭或許能學到不少經驗，另外也由於下周出現的狀況都是對之後影響甚多的，所以能解決的要盡量解決喔！

▍魔羯座

開運顏色:咖啡色

幸運數字:42

整體運勢★★★

解析:許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，而這樣的狀況也讓魔羯朋友顯得有點手足無措，面對事情多了點不確定感，奧斯建議下周在做事情或決定時，要再謹慎考慮一些，避免莽撞行事的狀況，以免導致後續狀況失控甚至毀了自己長久以來的努力喔！

▍水瓶座

開運顏色:桃紅色

幸運數字:53

整體運勢★★★★

解析:安穩、平靜的元素將充斥在水瓶朋友下周的生活當中，原因來自於過往的熱情在下周顯得平靜許多，那樣的熱情活潑慢慢的由外在轉入了內心層面，因此若忙碌好一陣子的你，下周也將有機會獲得充分的休息，奧斯提醒可要好好把握下周難得的輕鬆喔！

▍雙魚座

開運顏色:金色

幸運數字:81

整體運勢★★★

解析:大環境的不穩定，讓雙魚的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，正因為如此，下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式，所以算是個起伏較大的一周！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

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