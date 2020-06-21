微風廣場少奶奶孫芸芸不只外型姣好，事業、婚姻都相當順遂，堪稱人生勝利組。日前她和老公廖鎮漢迎接結婚21年紀念日，夫妻倆的互動仍如膠似漆，宛如熱戀中的情侶，讓外界相當好奇兩人如何維持感情的熱度呢？

1.女生也能主動追求幸福

孫芸芸13歲時在派對上對廖鎮漢一見鍾情，礙於當時年紀小、各自出國念書，加上廖鎮漢有女朋友，兩人並沒有馬上交往，不過她會主動打電話聯絡，甚至直接在電話中告白，等到對方分手後再繼續「煲電話粥」示好，完全沒有其他女生的被動矜持，孫芸芸選擇主動抓住機會，不輕易讓幸福溜走。

2.善於營造氣氛、安排驚喜

兩個人相處久了，很多事情都會變成自然、習慣，要如何讓生活激起新鮮感，就是要設計一些驚喜討對方開心，像是交往的時候廖鎮漢會故意搞失蹤，再突然拿著花出現在孫芸芸面前，或是記下她說過的東西，偷偷買下當禮物，孫芸芸也很善用女人的撒嬌優勢，在老公面前就像長不大的小女孩惹人疼。

3.站在對方的立場思考，各退一步

夫妻之間難免會有爭吵，孫芸芸坦承每次吵架都是她先讓步，因為她仔細想想每次爭吵好像都是自己不對，老公說的比較有道理，「反正多聽話、多讓步也不會少一塊肉啊！」適時的退讓反而能化解尷尬的氣氛，畢竟吵架並不是要爭個輸贏，而是要更了解彼此。

4.家庭永遠擺第一

孫芸芸自創飾品品牌有成，加上渾然天成的時尚品味，廣告、代言活動邀約不斷，但她永遠以家為重，每天早上六點起床親自為家人做早餐、接送孩子們上下課，傍晚在準備晚餐迎接家人回家，對她來說把家顧好了，才能去做其他的事情，人生的先後順序分得相當清楚，廖鎮漢也坦言很感謝孫芸芸為家的付出。

5.把自己維持在最佳狀態

即便為了家庭付出，也要好好愛自己！孫芸芸對於外型、穿搭及保養相當重視，除了固定去美容院保養，也會時時刻刻專注變美的方法，心態永遠保持熱情和新鮮感，也不排斥學習新事物，不讓自己長期處在一成不變的狀態。