馬思純是大陸知名女演員，因《七月與安生》而讓他在台灣開啟知名度，身高171公分體重49公斤的他身材高挑纖細，其實過去曾經胖到6.70公斤，也曾為了工作在短短20天內狂減7公斤，來看看他是怎麼讓自己瘦下來的！

馬思純分享減肥總共有三個秘訣，第一個是減肥那20天他完全不吃晚餐，如果肚子太餓會用番茄當代餐，因為他覺得吃起來有飽足感，番茄素感覺也對減肥有幫助。第二個就是午餐盡量多吃一點，這樣晚餐時間才不會太過飢餓，減肥就不致於太痛苦，畢竟如果很痛苦的話就比較難持續。第三個就是搭配適度運動，因為可以促進血液循環，也能幫助身體消耗熱量和體脂肪。

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馬思純最常做的運動是慢跑，甚至一天會跑到6公里，另外也會搭配健身，因為肌力訓練搭配有氧運動，能讓減肥效率更高，瘦下來的身形也會更加好看。

在 Instagram 查看這則貼文 Sandra Ma Sichun Fans Page（@masichunig）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 20 日 上午 5:57 張貼

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