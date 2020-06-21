馬思純是大陸知名女演員，因《七月與安生》而讓他在台灣開啟知名度，身高171公分體重49公斤的他身材高挑纖細，其實過去曾經胖到6.70公斤，也曾為了工作在短短20天內狂減7公斤，來看看他是怎麼讓自己瘦下來的！
馬思純分享減肥總共有三個秘訣，第一個是減肥那20天他完全不吃晚餐，如果肚子太餓會用番茄當代餐，因為他覺得吃起來有飽足感，番茄素感覺也對減肥有幫助。第二個就是午餐盡量多吃一點，這樣晚餐時間才不會太過飢餓，減肥就不致於太痛苦，畢竟如果很痛苦的話就比較難持續。第三個就是搭配適度運動，因為可以促進血液循環，也能幫助身體消耗熱量和體脂肪。
馬思純最常做的運動是慢跑，甚至一天會跑到6公里，另外也會搭配健身，因為肌力訓練搭配有氧運動，能讓減肥效率更高，瘦下來的身形也會更加好看。
※延伸閱讀：
※加入中時電子報Fashion粉絲團拿好禮：
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。