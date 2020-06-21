日本25歲辣模香川沙耶，擁有日本、菲律賓的混血臉孔以及170cm高挑身材，「10頭身」的名模比例讓她在選美比賽中獲得關注並成功進圈。近日，她在IG上曬出與愛犬在家玩樂的近況，好身材立刻吸引網友注意。

經常在IG上分享生活與穿搭的她，從不吝嗇展現凹凸有致的好身材，日前她再度PO出居家穿搭，只見她穿著卡奇色細肩帶低胸上衣搭配牛仔褲與狗狗一童玩樂，其中一張她對著鏡頭露出甜美燦笑，深溝豪乳乍現，讓網友看了直噴鼻血。

「10頭身混血正妹」香川沙耶細肩帶上衣超低胸！前傾燦笑掉出兩顆球（圖／IG@saya.kagawa）
「10頭身混血正妹」香川沙耶細肩帶上衣超低胸！前傾燦笑掉出兩顆球（圖／[email protected]

「混血女神」胸口挖空掉出雙峰！爆乳青筋引暴動
TWICE定延V領太低胸！彎腰「炸出黑影深溝」

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