日本25歲辣模香川沙耶，擁有日本、菲律賓的混血臉孔以及170cm高挑身材，「10頭身」的名模比例讓她在選美比賽中獲得關注並成功進圈。近日，她在IG上曬出與愛犬在家玩樂的近況，好身材立刻吸引網友注意。

經常在IG上分享生活與穿搭的她，從不吝嗇展現凹凸有致的好身材，日前她再度PO出居家穿搭，只見她穿著卡奇色細肩帶低胸上衣搭配牛仔褲與狗狗一童玩樂，其中一張她對著鏡頭露出甜美燦笑，深溝豪乳乍現，讓網友看了直噴鼻血。