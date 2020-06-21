來自義大利的「時尚富婆」琪亞拉·法拉格尼（Chiara Ferragni）身材火辣纖細，不僅是粉絲破2千萬的時尚寵兒，更是身價上億的自創品牌老闆娘，與饒舌歌手Fedez婚後育有一子的她辣度不減，依舊是受到時髦的話題女王，而小她5歲的親妹妹也不惶多讓，竟也是一位超辣正妹！

在姐姐的捧紅下，妹妹Valentina Ferragni也成功進入時尚圈，她發揮特長成為泳裝設計師，天生的時尚品味絲毫不輸給姐姐，而她的身材十分豐滿，是標準的肉感辣妹，有胸有臀更少不了S曲線，時不時就會分享火辣穿搭或度假美照，個人IG已突破341萬人追蹤，想必未來肯定會和姐姐一起吸金。

先前，妹妹Valentina也上傳自己與姐姐還有外甥Leo的合照，兩位高顏值姐妹花一同框果真引發熱議，網友們看了直呼：「都太漂亮了吧」、「太辣了超健康」、「好想要Valentina的身材」、「一樣是美女」。

在 Instagram 查看這則貼文 Chiara Ferragni ✨（@chiaraferragni）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 15 日 下午 12:22 張貼