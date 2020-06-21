盛夏又到了，不管是明星或是正妹均利用穿著打扮讓自身涼快一夏，像安妮在偽度假時懂得藉由高桃身型秀完美比例；超模因新冠疫情少了時尚秀，但不忘拍居家時尚，但似乎有點太居家了是忘了穿內衣還是造型太前衛，讓粉絲看了傻眼；夏日太熱居然要弄濕全身，貼身短T加持配上真理褲，把蜜桃臀發光至極致，不止這些本周《中時電子報》重點整理六大正妹讓粉絲一次滿足！

620 骨感正妹天使臉孔藏雪乳！直播換衣服網全暈

比起高挑的超模身材，嬌小的女性也十分受歡迎，這位來自大馬的小隻馬正妹Yvonne Keng就以骨感身材取勝，擁有天使面孔的她皮膚白皙，日常的穿搭就能發現她深藏不露的傲人上圍，她不瘦胸的纖腰秘訣其實是靠「穿束腰」，近期的直播換衣，成功俘虜大批男粉絲的心。

619 安妮「深V到胸下」辣挺白嫩雙球 驚喜被求婚了

俄羅斯籍女星安妮(Annie)身材高挑、外型亮麗，是台灣演藝圈中少見的西方臉孔，近日，安妮放下一頭褐色長髮，身上的白色泳衣胸前開深V，辣露雪白的東西半球，好身材呼之欲出，令人看得臉紅心跳，下半身搭配一條水藍色裙子，修長美腿一覽無遺。

618 24歲辣模貼身短裙裡面沒穿！M字腿狂洩「兩點、三角洲黑影」

美國24歲超級名模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），擁有175cm高挑身材與姊姊吉吉·哈蒂德(Gigi Hadid)堪稱時尚界最強姊妹花。近日都待在家中的貝拉，在IG上曬出性感的居家時尚照，只見她穿著一般人難以駕馭的螢光綠色外套，內搭白粉暈染緊身短裙，僅用花瓶遮住下體，但她疑似沒穿褲子及內衣，讓美胸及三角洲黑影若隱若現，吸引超過82萬人按讚。

617 超兇正妹真理褲太短！白T濕身狂洩「圓潤蜜桃臀

隨著網路直播平台崛起，不少網紅正妹也靠著火辣的身材與出眾的臉蛋吸引網友的喜愛，加上特殊的職業更讓她們人氣爆棚。泰國DJ Mika(Niparat Konyai)，便憑著以上這些優點狂吸百萬粉絲。以甜美笑容、豐滿上圍電暈一票網友的她，除了本身是位DJ外還經常幫忙家裡的菌菇業種植，不時可看她穿著白T、超短真理褲，在IG上曬出濕身辣照，令粉絲們看了直噴鼻血。

616 170cm真人版娜美泳裝遮不住雙峰！轉身掉出「C形側乳」引暴動

擁有9頭身完美比例的南韓網紅lloveeely，憑著甜美臉蛋與前凸後翹的身材在網路上吸引超過43萬人追蹤。近日，她PO出在泳池畔曬日光浴的美照，一併秀出性感曲線令網友看得臉紅心跳。

615 E級女神陳夢晨挺圓規奶！轉身辣露裸背

27歲女星陳夢晨臉蛋甜美、身材不科學，纖細體型卻擁有E罩杯好身材，最近氣溫驟高，她也換上比基尼出遊，照片中，陳夢晨跪坐在遊艇上，身上的白色比基尼幾乎快包不住雙峰，從側面可看出飽滿弧形，平坦腹部和纖細大腿線條很緊實，幾乎找不到贅肉，當她轉到背面，辣露光滑又無瑕的美背，性感的模樣連茵茵都忍不住大呼：「逆天！」