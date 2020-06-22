今年順利「脫英」的皇室成員哈利(Harry)與梅根(Meghan)，雖已搬回梅根家鄉美國居住，兩人的負面新聞還是不停傳出。先前雖有媒體為梅根發聲表示想離開皇室是哈利還沒結婚前決定的，但最近又有消息指出原本被寄予厚望的梅根，才嫁進皇室第4天便踩到「皇室大家長們」的地雷，令所有人傻眼。

今年初為了脫離皇室身分，哈利王子不惜與女王對抗爭取自由，而不少英國媒體也將哈利脫序的舉動怪罪在梅根身上令哈利十分不滿，並向知情人事表示是他自己在皇室中有長時間的不愉快，令他在婚前便與梅根達成離開皇室的協議。

在 Instagram 查看這則貼文 Meghan Markle Source（@meghanmarklesource）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 16 日 上午 10:10 張貼

不過，梅根與皇室不合也是不爭的事實，曾為已故黛安娜王妃出書的皇室作家柯琳坎貝爾夫人表示，近日將會再出新書皆露梅根與哈利私下的真實生活，並提到當梅根嫁入皇室的第4天，剛好為哈利父親查爾斯王子的70歲大壽，而梅根卻在大庭廣眾之下做出「驚人之舉」，讓現場所有的人都感到驚訝，並對她行為十分失望，也因此種下了心結。至於她到底做了什麼舉動，將在書中一併公開令皇室鐵粉們感到好奇。