這三個星座天生非常正直，做事有原則，要他們去拍馬屁簡直像是要他們的命！

▍1.獅子座（7.23-8.22）

獅子座的人不善言辭，不苟言笑，在生活中，不太愛說話，在工作中也是一絲不苟的完成任務，不會奉承，更不會拍馬屁，非常正直，為人處世最有緣，身正不怕影子斜，做事非常有原則，所以就算是別人一直在奉承領導，他們也不會拍馬屁，這可是獅子座的一大禁忌。

獅子座是有清風傲骨的，對於那種刻意奉承的人就很看不起，恨不得躲遠一點，自己又怎麼會成為那樣子的人呢？作為閃閃發光的金子，是不會被埋沒的。獅子座的人自尊心特別強，要想讓獅子座討好別人，是絕對不可能的，這一輩子，他們不會將就，更不會拍馬屁，拉不下臉來，更不願意，所以，想要看獅子座屈服，是絕對不可能的，他們天生強悍，對上司也是平等處之，不會做任何突破底線的行為。

▍2.雙子座（5.21-6.21）

雙子座的人可是出了名的高傲，他們什麼都不怕，不會溜鬚拍馬，更不會奉承別人，在工作中，努力往上爬，他們要站在最高位，不會受到別人控制，所以，一直以來，雙子座非常努力，努力實現自己的夢想，努力讓自已讓家人讓朋友過得更好，但他們絕對不會討好別人，不會彎下腰，損害自己的名聲，原則性很強的。

雙子座很寬心，只要不耽誤我吃飯，就不會在乎。因為他們從來不在意他人的眼光，所以雙子座一點都不在乎他人喜不喜歡自己，只要自己活的開心快樂就好了，所以他們從來不去強迫自己去討好奉承討厭自己的人，這就是雙子座豁達開朗的人生觀。

▍3.水瓶座（1.20-2.18）

水瓶座人的性格耿直，對於追名逐利的事情不感興趣，倒不如寫寫畫畫讓自己的生活更充實。如果每天生活在爾虞我詐的生活中，那倒不如一頭撞死來個痛快。所以水瓶座這種清風傲骨的人，是真的學不會拍別人馬屁，更不能理解那些到處討好人的人有什麼意義，還不如做點正事更容易成功。而且水瓶座的思維一旦認定某種模式，就很難再更改了。

水瓶座人品正直，在工作上更是勤勤懇懇，他們會為了一個項目熬通宵查資料，也不會另闢捷徑，花錢打通關係，拍對方的馬屁。水瓶座想得到的東西都是靠自己的努力，依靠別人得到的用著不踏實。更何況水瓶座骨子裡特別愛面子，把尊嚴看得比什麼都重，所以要他們低頭哈腰，滿臉虛榮的去拍馬屁，估計是做不到的，固執的水瓶座有他們固執的想法，三觀很正，學不會違心討好別人。

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】

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