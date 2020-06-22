「來拍賣會，就是要搶便宜，買低不買高，如此尋寶的過程才會充滿趣味。」邦瀚斯（Bonhams提供）大中華區董事長胡瑞，一語點中拍賣會的核心。
不似其他拍賣行主打高單價的領拍作品，胡瑞反倒喜歡介紹今年春拍物超所值、高CP值的珠寶，例如一枚20.06克拉藍寶戒指，因成色絕佳，原以為產地是緬甸，超拍價高達120萬港元，但經邦瀚斯專家重新鑑定，產區修改應為斯里蘭卡，牌價立刻下殺一半，修改為63萬港元，就非常值得下手。
去年佳士得秋拍主打一條68顆翡翠珠鍊，要價破兩億天價，震憾珠寶圈，今年邦瀚斯也主打一條紫翡翠配珠鍊，同樣是68顆的長度，但起拍價只要250萬港元（約1000萬台幣），二十分之一不到，也很超值。
另外值得下手的，還有時下最夯的梵克雅寶 (Van Cleef & Arpels）Alhambra滿鑽項鍊，起拍價2萬2000元港元（8萬5000元），售價親民，連小資女也能下手。
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