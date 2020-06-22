迪奧隆重宣布全新「迪奧線上旗艦店」於2020年6月22日盛大開幕，提供最完整的迪奧彩妝、保養、香水全系列產品，並不定期推出線上獨家單品、獨家選品組合、或線上搶先首賣活動，讓消費者隨時隨地享有最即時、最齊全的商品購物體驗！

每筆訂單不限金額皆享「迪奧法式贈禮包裝服務」，與貼心「迪奧法式禮卡」傳情，將為消費者帶來最豪華的線上美妝購物體驗。開幕期間至2020年7月20日，線上旗艦店消費滿NT3,500，即可任選「精巧版香氛贈禮」，及「幸運星陶瓷香氛片」；滿額NT4,500，再享「Backstage迷你俏唇蜜X睫毛底膏兩件組」。

精巧版香氛贈禮和幸運星陶瓷香氛片。（圖／品牌提供）

2020年全新「迪奧線上旗艦店」最令人引頸期盼的一大亮點，莫過於完美傳遞迪奧法式生活美學的「迪奧香氛世家系列」正式進駐，完整囊括23款系列香氛、10款香氛蠟燭、香氛皂、香氛潤膚乳霜、洗手乳等香氛潔膚系列產品，讓全台香氛迷皆可一鍵下單，即刻擁有迪奧訂製香氛逸品，將迪奧香氛世家的法式生活藝術，零距離獻給全台想以香氛妝點生活，以及生命美好片刻的人們，優雅毫不費力。

選購香氛世家系列的香氛收藏家們，還可選擇「香氛世家包裝服務」，以《迪奧香氛世家》專屬白色禮盒與精緻打褶薄頁紙，悉心包裝每一份商品，最後以香氛世家蜜蠟封箴，每個細節都彰顯法式生活美學品味，只要線上輕鬆下單，精緻選品直送你手。

迪奧時尚隨型全妝盤在旗艦店也有販售。（圖／品牌提供）

彩妝迷們能於線上旗艦店選購榮登2020年上半年快閃店暢銷單品第一名的「迪奧粉漾潤唇膏#012玫瑰木」之外，線上快閃首賣24小時就狂銷120組的「迪奧超模巨星訂製包」，也全數補貨上線迎接開幕搶購熱潮；即將絕版斷貨的「2020迪奧夏季限量彩妝 仲夏遊樂園」，所有熱燒限量單品，也將於線上旗艦店再次極限量推出，彩妝迷們千萬把握機會下單收藏。

線上旗艦店全面推出不限金額，即可享有「迪奧法式贈禮包裝服務」，以迪奧經典白色禮盒精緻包裝產品。此外，更推出全新「迪奧法式禮卡」貼心服務，將您精心挑選的商品，附上客製化訊息，收進迪奧經典法式包裝，為摯愛打造個性化臻禮，傳達滿滿心意。

※延伸閱讀：

※加入中時電子報Fashion粉絲團拿好禮：