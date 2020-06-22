2020年，伊麗莎白雅頓推出限量珍藏版「白茶香水迷你套組」，集結迷你版「白茶香水」、「白茶花綻野玫瑰香水」、「白茶溫煦香草蘭香水」三款奢華療癒的白茶系列香水，以環保又具高質感的白色壓紋禮盒包裝，不論是送禮或是自藏都是最佳選擇，方便攜帶隨時噴灑，盡情享受全然的恬適，溫柔寵溺自己。

「白茶香水」清爽的前調來自於義大利甜橙、快樂鼠尾草、海洋微風香調與日本白蕨，彷彿嗅聞手中那杯剛沏好的新茶，芬芳撲鼻；結合白茶精粹與巴拉圭馬黛茶的中調，綴以白鳶尾花與胡桃香氣，有如茶湯入口，順口滑潤、回甘清甜；後調的馬德拉斯木、黃葵籽、東加豆與琥珀木香糅合麝香三重奏，為品茶留下甘醇喉韻。

白茶香水迷你套組。（圖／邱映慈攝影）

「白茶花綻野玫瑰香水」以前調的白茶香氣帶入清新玫瑰草，轉至中調的雙重玫瑰迷人香氣，如同和煦微風吹過時，啜飲著花香滿滿的茶品，揉雜著鮮甜爽脆的梨香與玫瑰花束浪漫，宛如度過一段浪漫唯美的午後時光。

「白茶溫煦香草蘭香水」帶有佛手柑、義大利檸檬與榲桲的清新綠意，讓前調就展現出明亮的檸檬與榲桲香氣，令香草蘭花、梔子花、露水茉莉的優雅更具親和力，給予了你溫柔且舒適的香氛感受，也讓香草與琥珀木所交織出的溫暖，像是一則溫暖且舒適的邀請，讓人想靠你更近。

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★獎品內容 ｜ 伊麗莎白雅頓白茶香水迷你套組*1

★公佈時間 ｜ 2020/7/2

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