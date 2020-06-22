媚比琳FIT ME系列的彩妝一推出就超受台灣女生歡迎，無論是FIT ME粉底液、或是FIT ME蜜粉都有一票擁護者，今年夏天FIT ME又推出新品「反孔特霧控油粉餅」，輕拍輕盈貼膚、控油零瑕疵，讓今年夏天底妝散發女神級自然柔霧妝感！

超人氣FIT ME反孔特霧家族加入全新成員「反孔特霧控油粉餅」，質地宛如羽毛般輕盈無感，輕拍上臉瞬間服貼肌膚，一秒呈現自然柔霧妝感！獨特Micro Powder 12H超細緻控油粉體，針對台灣消費者肌膚容易出油及毛孔粗大等問題，一拍柔焦不留痕跡，有效修飾毛孔、打擊油光。延續FIT ME家族裸膚底妝，持妝貼膚科技能與肌膚緊密貼合，賦予肌膚最自然柔焦微霧妝感，看不出的上妝小心機，柔霧持久巴著你不放！

媚比琳 FIT ME 反孔特霧控油粉餅妝前妝後對照圖。（圖／品牌提供）

色選部分推出109明亮色、112象牙色、118自然色、120裸膚色，可在防曬後先在瑕疵處使用遮瑕膏，全臉再按壓上反孔特霧控油粉餅，即可完成夏季輕薄又持久的柔霧感底妝，粉盒輕薄內附鏡子，隨身攜帶補妝也很方便！

媚比琳 FIT ME 反孔特霧控油粉餅粉盒輕巧，內附鏡子，方便隨身攜帶補妝。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 媚比琳 FIT ME反孔特霧控油粉餅*1，不挑色隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/7/2

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