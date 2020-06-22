新光三越夏日慵懶節 流行服飾5折起 16:032020/06/22 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新光三越全台15店、20館趁著即日起流行服飾全面5折起，打造「夏日慵懶節」，讓消費者可鎖定夏換季最主流的趨勢單品如T-Shirt、洋裝、涼鞋、草帽等下手，都可立享原價一半的優惠。 新光三越台北南西店AS線型涼拖，原價3480元、特價1980元。（新光三越提供） 要掌握3大夏日慵懶穿搭趨勢，新光三越推薦好看不敗的「Simple T-Shirt有Tee就型」、一秒成為焦點的「Staycation花穿搭度假風」、夏日舒爽的「Sporty運動休閒風」，無論在家工作、職場上班或島內旅行都適宜。 新光三越嘉義垂楊店AZUR印花長版斜肩上衣（限量），原價3680元、1880元。（新光三越提供） #夏日 #新光三越 #慵懶 #流行服飾 #5折 也許您會感興趣 時尚熱門新聞 TWICE《Fanfare》短褲太緊身！子瑜下身形狀一覽無遺 - 星光 - 時尚 IU私照流出下半身沒穿？坐下驚見「三角黑影」引暴動 - 星光 - 時尚 12星座運勢解析 6／22～6／28處女失意摩羯失控 - 運勢 - 時尚 一周正妹精選》安妮、E級女神！6大正妹競秀渾圓半球真理褲助陣 - 星光 - 時尚 21歲前清純女團脫了！「透視蕾絲內衣褲」內在曲線全看光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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