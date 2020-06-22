新光三越全台15店、20館趁著即日起流行服飾全面5折起，打造「夏日慵懶節」，讓消費者可鎖定夏換季最主流的趨勢單品如T-Shirt、洋裝、涼鞋、草帽等下手，都可立享原價一半的優惠。

新光三越台北南西店AS線型涼拖，原價3480元、特價1980元。（新光三越提供）

要掌握3大夏日慵懶穿搭趨勢，新光三越推薦好看不敗的「Simple T-Shirt有Tee就型」、一秒成為焦點的「Staycation花穿搭度假風」、夏日舒爽的「Sporty運動休閒風」，無論在家工作、職場上班或島內旅行都適宜。