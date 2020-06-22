這月29日將有國產署今年首批設定地上權案共15宗標的標售，其中以國泰營區基地最受矚目，權利金底價約61.16億元，業者分析，該案被視為國產署手中最後一張王牌，加上近期信義行政中心、松江南京站、世貿三館等地上權案均順利標脫，國泰營區也有望順利標脫。

國泰營區基地為營改基金土地，緊鄰松山機場及民生社區富錦街、光復北路，為容積接受基地，曾在2014年、2015年由國產署辦理公告招標，但當時由於房市較冷，加上土地分區僅能興建住宅等因素，最後以流標收場。國產署今年捲土重來，首批設定地上權案就釋出國泰營區案，希望吸引市場目光。

瑞普萊坊市場調查暨顧問部總監黃舒衛表示，由於台北市政府已與國防部達成協議，軍備局在去年底已捐贈79筆土地給台北市政府，換來「容積調派」，作業完成後，國泰營區基地容積率由過去140%大提高為400%，地上權存續70年，並開放商業使用，也使得該案開發誘因進一步提高。

據了解，金融壽險業已在積極評估，上周(18)日新光金也重訊公告，將於近期投資國內不動產，似乎衝此次地上權招標案而來。

不過，商仲業者指出，以市場觀點來看，國泰營區還是有投資疑慮，在於國泰營區鄰近松山機場，根據民航局規定，機場附近興建計畫高度在60公尺以上須經過審查，也就是限高，

另外，高力國際調研部董事梁儀盈指出，該案屬於敦北商圈，但鄰近松山機場的附近，非核心商業區，少有如微風南山商辦區這樣的企業聚落，且北市商辦如今多轉向信義區，以及未來三到五年有大量辦公室新增供給陸續出現，如未來規劃辦公大樓，有可能壓縮未來辦公租賃獲利空間。

除國泰營區地上權案，北市也推出大安區杭州南路案、南港區南港路案，底價依序為1.72億元、5.76億元。另外，台中市有3案，權利金底價6516萬元至4.47億元，其中，市場看好東區干城重劃區1案；高雄市4宗土地中，有3宗鄰近夢時代購物中心，市場看好其開發後續效益。